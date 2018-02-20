Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром упали в цене до 65,48 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:20, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,29%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 62,33 доллара за баррель, прибавив 1,05%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.