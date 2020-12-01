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Мировые цены на нефть упали на фоне отложенных переговоров ОПЕК

Мировые цены на нефть упали на фоне отложенных переговоров ОПЕК

Киев  •  УНН

 • 10207 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале во вторник утром в ходе торгов упали в цене до 47,59 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 9:48, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,22%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 45,03 доллара за баррель, потеряв 0,68%.

Цены на нефть упали во вторник, так как опасения по поводу роста предложения снова вышли на первый план после того, как ведущие страны-производители - ОПЕК+ - отложили переговоры относительно уровня добычи в 2021 году, в то время как пандемия коронавируса продолжает негативно влиять на спрос на топливо.

Так, ОПЕК и союзники во главе с Россией отложили переговоры о политике добычи нефти в 2021 году до четверга, 3 декабря. Ключевые игроки по-прежнему расходятся во мнениях о том, какой установить уровень добычи нефти на фоне слабого спроса из-за пандемии, пишет Reuters.

В то же время, на фоне стремительного увеличения количества больных COVID-19 во многих частях мира и повышенного риска дальнейших экономических ограничений, усилия картеля по установлению уровня добычи могут не увенчаться успехом, если спрос на нефть будет падать быстрее, чем объемы поставок, отмечали ранее аналитики MarketWatch.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

На данный момент заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривает ограничение добычи на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельской сделке ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021 года до конца апреля 2022 года. Впрочем, как предсказывали ранее аналитики, на встречах ОПЕК+, вероятно, согласятся сохранить текущие квоты - отложив изначально запланированное повышение на два миллиона баррелей в день на январь.

Новости о прогрессе в области вакцин против COVID-19 в последнее время привели к определенному укреплению цен на нефть.

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