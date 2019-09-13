Мировые цены на нефть упали
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в пятницу утром упали в цене до 60,22 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,26%.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 54,96 доллара за баррель, потеряв 0,24%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.