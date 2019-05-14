Мировые цены на нефть повысились
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле во вторник утром выросли в цене до 70,43 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,28%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 61,21 доллара за баррель, прибавив 0,28%.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.