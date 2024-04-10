Существенного увеличения незаконного пересечения границы на данный момент нет - Демченко

Сейчас существенного увеличения незаконного пересечения границы в настоящее время нет, но, к сожалению, такие попытки продолжаются. Об этом во время брифинга в среду рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Детали

Существенного увеличения незаконного пересечения границы в настоящее время нет, но, к сожалению, попытки незаконного пересечения границы продолжаются. Это и по зеленому участку границы, то есть за пределами пункта пропуска, а также и непосредственно в пунктах пропуска, где можно легально пересечь границу. Однако там лица обычно используют поддельные документы - сказал Демченко.

Он добавил, что больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Румынией, Молдовой и Польшей.

Напомним

Правительство разрешило студентам-мужчинам в возрасте 18-22 лет, обучающимся на бакалавриате или магистратуре в области медицины, фармации или ветеринарии, выезжать за границу на один семестр для стажировки и обучения, требуя такие документы, как справка из университета, соглашение об академической мобильности, электронный билет и документы о воинском учете.