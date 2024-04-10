Существенного увеличения незаконного пересечения границы на данный момент нет - Демченко
Киев • УНН
Сейчас не наблюдается значительного увеличения количества нелегальных пересечений границы, но попытки незаконного пересечения границы продолжаются как вдоль зеленой границы, так и в пунктах пропуска, причем больше всего таких попыток зафиксировано на границах с Румынией, Молдовой и Польшей.
Сейчас существенного увеличения незаконного пересечения границы в настоящее время нет, но, к сожалению, такие попытки продолжаются. Об этом во время брифинга в среду рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.
Детали
Существенного увеличения незаконного пересечения границы в настоящее время нет, но, к сожалению, попытки незаконного пересечения границы продолжаются. Это и по зеленому участку границы, то есть за пределами пункта пропуска, а также и непосредственно в пунктах пропуска, где можно легально пересечь границу. Однако там лица обычно используют поддельные документы
Он добавил, что больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Румынией, Молдовой и Польшей.
Напомним
Правительство разрешило студентам-мужчинам в возрасте 18-22 лет, обучающимся на бакалавриате или магистратуре в области медицины, фармации или ветеринарии, выезжать за границу на один семестр для стажировки и обучения, требуя такие документы, как справка из университета, соглашение об академической мобильности, электронный билет и документы о воинском учете.
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
Существенного увеличения незаконного пересечения границы на данный момент нет - Демченко
"Видимо, на борту произошло какое-то событие": в ВМС ВСУ сообщили детали о падении вражеского Ка-27 в Крыму
В Херсонском районе начали возвращать свет после атаки рф
Завтра путин и лукашенко проведут очередные переговоры по сотрудничеству беларуси и рф
Во Франции планируют значительно сократить государственные услуги, чтобы сократить дефицит бюджета
Сиквел "Джокера" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях получил первый трейлер
В Харьковской области и на Криворожье сегодня действуют лимиты на электроэнергию для промышленности - Укрэнерго
Хотели вывезти из Украины комплектующие к боевым самолетам: в Кропивницком и на Полтавщине задержали двух дельцов
российские пропагандисты используют актеров в сюжетах о "сво" - Центр сопротивления
Партизаны разведали базу вмф рф в Кронштадте, где базируются подводные лодки - "АТЕШ"
Публикации
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Существенного увеличения незаконного пересечения границы на данный момент нет - Демченко
Сейчас не наблюдается значительного увеличения количества нелегальных пересечений границы, но попытки незаконного пересечения границы продолжаются как вдоль зеленой границы, так и в пунктах пропуска, причем больше всего таких попыток зафиксировано на границах с Румынией, Молдовой и Польшей.
"Видимо, на борту произошло какое-то событие": в ВМС ВСУ сообщили детали о падении вражеского Ка-27 в Крыму
Во временно оккупированном Крыму падение вертолета Ка-27 произошло не только по техническим причинам, видимо, на борту произошло "какое-то событие", указали в ВМС ВСУ.
В Херсонском районе начали возвращать свет после атаки рф
Из-за российского удара по объектам критической инфраструктуры на юге Украины в Херсонской области было отключено электроснабжение, но абонентов уже начали подключать к сети.
Завтра путин и лукашенко проведут очередные переговоры по сотрудничеству беларуси и рф
Президент беларуси александр лукашенко посетит россию 11-12 апреля для переговоров с владимиром путиным по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.
Во Франции планируют значительно сократить государственные услуги, чтобы сократить дефицит бюджета
Франция планирует значительно сократить государственные услуги, такие как медицинский транспорт и субсидии, чтобы уменьшить бюджетный дефицит в 5,5% ВВП.
Сиквел "Джокера" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях получил первый трейлер
Вышел трейлер фильма "Джокер: Folie à Deux", музыкального сиквела "Джокера" с Хоакином Фениксом в главной роли и Леди Гагой в роли Харли Квинн.
В Харьковской области и на Криворожье сегодня действуют лимиты на электроэнергию для промышленности - Укрэнерго
На Криворожье Днепропетровской области и Харьковской областях ограничено потребление электроэнергии для промышленности, а в Харькове ограничена работа электротранспорта.
Хотели вывезти из Украины комплектующие к боевым самолетам: в Кропивницком и на Полтавщине задержали двух дельцов
В Кропивницкой и Полтавской областях задержали двух мужчин за попытку незаконного вывоза за границу высокотехнологичного авиационного оборудования, в частности прицельных комплексов и запчастей к боевым самолетам и вертолетам.
российские пропагандисты используют актеров в сюжетах о "сво" - Центр сопротивления
российские пропагандисты нанимают актеров на роль солдат и механиков в фейковых видеороликах о "специальной военной операции" в Украине.
Партизаны разведали базу вмф рф в Кронштадте, где базируются подводные лодки - "АТЕШ"
Украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ" посетили остров Котлин и проверили военную базу российского флота в Кронштадте, где базируются подводные лодки и военные корабли.