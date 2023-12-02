Сумщина: россияне обстреляли приграничье из минометов и артиллерии
Киев • УНН
Российские военные 4 раза атаковали границу Сумской области из минометов и артиллерии, вызвав 20 взрывов в трех населенных пунктах, но жертв среди гражданского населения не зафиксировано.
Российские военные 4 раза обстреляли приграничные районы Сумской области. Под удар попали жители трех общин. В целом местные власти насчитали 20 взрывов. Об этом рассказали в вечернем отчете в Сумской ОГА, передает УНН.
В течение дня россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская и Середино-Будская громады.
Детали
В Середино-Будской громаде прозвучало 4 взрыва, а в Краснопольской - 9. Известно, что враг бил по этим ОТГ из минометов.
Отмечается, что жителей Белопольской громады российские военные 5 раз обстреляли из минометов, а в дополнение дважды ударили еще и из артиллерии.
По данным областных властей по состоянию на девять вечера о жертвах среди гражданских не сообщалось.
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Сумщина: россияне обстреляли приграничье из минометов и артиллерии
Российские военные 4 раза атаковали границу Сумской области из минометов и артиллерии, вызвав 20 взрывов в трех населенных пунктах, но жертв среди гражданского населения не зафиксировано.
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