Сумщина: россияне обстреляли приграничье из минометов и артиллерии

Российские военные 4 раза обстреляли приграничные районы Сумской области. Под удар попали жители трех общин. В целом местные власти насчитали 20 взрывов. Об этом рассказали в вечернем отчете в Сумской ОГА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская и Середино-Будская громады. - конкретизировали в ОВА.

Детали

В Середино-Будской громаде прозвучало 4 взрыва, а в Краснопольской - 9. Известно, что враг бил по этим ОТГ из минометов.

Отмечается, что жителей Белопольской громады российские военные 5 раз обстреляли из минометов, а в дополнение дважды ударили еще и из артиллерии.

По данным областных властей по состоянию на девять вечера о жертвах среди гражданских не сообщалось.

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