Сумщина: россияне атаковали восемь общин выпустив почти три сотни снарядов и травмировали женщину
Киев • УНН
Российские войска атаковали Сумскую область, осуществив 30 обстрелов и 296 взрывов, ранив одного местного жителя.
Почти три сотни взрывов прозвучало на Сумщине в течение четверга. Российские захватчики в очередной раз обстреляли пограничные населенные пункты в восьми громадах области. Всего в регионе зафиксировали 30 обстрелов за прошедшие сутки. Об этом в ежедневном отчете сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.
В течение дня военные рф осуществили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 296 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская громады.
Детали
По данным данным ОВА во время одного из обстрелов Эсманской общины ранения получила местная жительница. Ее госпитализировали. В общем, по этой общине россияне выпустили 38 снарядов из минометов.
Минометные обстрелы в четверг также фиксировали в Середино-Будской (76 мин) и Хотинской (17 взрывов) громадах.
Не обошлось обошлось без вражеских атак и на Белополье. Там к минометным ударам (6 взрывов) добавились еще и обстрелы из АГС (58 взрывов) и FPV дронов-камикадзе (2 взрывы).
В Краснопольской ОТГ оккупанты тоже применили минометы (27 взрывов), а в придачу еще и артиллерию (9 взрывов).
В Великописаревской громаде в течение суток фиксировали обстрелы из АГС (26 взрывов) и минометов (33 взрывы).
По Юнаковской с территории рф оккупанты совершили три артиллерийских обстрела.
А жителей Миропольской ОТГ атаковали вражеским дроном типа "FPV" (1 взрыв).
Напомним,
Прошлой ночью российские войска обстреляли Середино-Будскую громаду в Сумской Сумской области из минометов. [Там было произведено 4 взрыва.
Сумщина: россияне атаковали восемь общин выпустив почти три сотни снарядов и травмировали женщину
Российские войска атаковали Сумскую область, осуществив 30 обстрелов и 296 взрывов, ранив одного местного жителя.
Германия уверена, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Германия оптимистично настроена относительно того, что ЕС предоставит Украине пакет помощи в размере 50 миллиардов евро, несмотря на сопротивление Венгрии.
Враг атаковал Одесскую область трижды за неделю - Кипер о ситуации в регионе
Одесская область была атакована трижды за неделю, и власти усиливают противовоздушную оборону в ответ на постоянную угрозу.
Шмыгаль созывает экстренное совещание из-за "неопределенности" бюджета - Bloomberg
Премьер-министр Украины добивается созыва экстренной встречи с донорами из-за неопределенности с бюджетом на 2024 год.
Генштаб: украинские защитники отбили 42 атаки врага
В 42 боевых столкновениях украинские военные отбили многочисленные атаки противника, есть жертвы среди мирного населения и повреждения инфраструктуры.
У Саши из клипа Imagine Dragons снова есть дом на Николаевщине
Александр Згурский, показанный в видео Imagine Dragons, восстановил свой разрушенный дом в Украине благодаря донору UNITED 24.
Военные ВСУ отбили утраченную позицию на Авдеевском направлении
Украинские войска восстановили ключевую позицию под Авдеевкой, без потерь, уничтожив двух и взяв в плен четырех вражеских боевиков.
МВД провели всеукраинские учения на случай чрезвычайных ситуаций
Министерство внутренних дел Украины провело обучение с целью улучшения координации реагирования на чрезвычайные ситуации между различными ведомствами, что подтвердило их эффективность.
Данилов о 2024 году: "Я бы очень хотел, чтобы это был год нашей победы"
Данилов оптимистично настроен относительно победы Украины в 2024 году и подчеркивает текущие успехи в борьбе с вражескими силами.
В порту Феодосии во время взрыва было судно под флагом Танзании - СМИ
Судно под флагом Танзании, которое ранее фигурировало в украинском зерновом скандале, находилось в Феодосии во время взрыва. Его состояние после нападения неизвестно.