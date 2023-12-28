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Сумщина: россияне атаковали восемь общин выпустив почти три сотни снарядов и травмировали женщину

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 21:15  •  1092 просмотра

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Российские войска атаковали Сумскую область, осуществив 30 обстрелов и 296 взрывов, ранив одного местного жителя.

Почти три сотни взрывов прозвучало на Сумщине в течение четверга. Российские захватчики в очередной раз обстреляли пограничные населенные пункты в восьми громадах области. Всего в регионе зафиксировали 30 обстрелов за прошедшие сутки. Об этом в ежедневном отчете сообщили  в Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня военные рф осуществили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 296 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская громады.

- рассказали в ОВА.

Детали

По данным данным ОВА во время одного из обстрелов Эсманской общины ранения получила местная жительница. Ее госпитализировали. В общем, по этой общине россияне выпустили 38 снарядов из минометов.

Минометные обстрелы в четверг также фиксировали в Середино-Будской (76 мин) и Хотинской (17 взрывов) громадах.

Не обошлось обошлось без вражеских атак и на Белополье. Там к минометным ударам (6 взрывов) добавились еще и обстрелы из АГС (58 взрывов) и FPV дронов-камикадзе (2 взрывы).

В Краснопольской ОТГ оккупанты тоже применили минометы (27 взрывов), а в придачу еще и артиллерию (9 взрывов).

В Великописаревской громаде в течение суток фиксировали обстрелы из АГС (26 взрывов) и минометов (33 взрывы).

По Юнаковской с территории рф оккупанты совершили три артиллерийских обстрела.

А жителей Миропольской ОТГ атаковали вражеским дроном типа "FPV" (1 взрыв).

Напомним,

Прошлой ночью российские войска обстреляли Середино-Будскую громаду в Сумской Сумской области из минометов. [Там было произведено 4 взрыва.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Сумщина: росіяни атакували вісім громад випустивши майже три сотні снарядів та травмували жінку
Sumy region: Russians attack eight communities, firing almost three hundred shells and injuring a woman
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