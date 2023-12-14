Сумщина: армейцы рф атаковали регион 19 раз за сутки
Киев • УНН
Российские войска 19 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, зафиксировано 82 взрыва в восьми населенных пунктах.
Российские военные 19 раз открывали огонь в течение суток по приграничным населенным пунктам Сумской области. В регионе зафиксировали 82 взрыва в восьми громадах. Об этом пишет УНН, со ссылкой на информацию Сумской ОВА.
В течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 82 взрывы. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Новослободская, Шалигинская, Эсманская, Середино-Будская, Дружбовская, Зноб-Новгородская общины.
Детали
Дружбовская громада: россияне били из минометов (2 взрывы).
Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва), танковый обстрел (8 взрывов) и обстрел из стрелкового оружия. Также был артобстрел (2 взрыва).
Зноб-Новгородская громада: зафиксировано 4 взрыва из миномета.
Краснопольская громада: 19 мин сбросили россияне на территорию громады.
Новослободская громада: был минометный обстрел (4 взрывы).
Белопольская громада: враг бил из минометов (7 взрывов).
Шалигинская громада: совершены минометные обстрелы (22 взрывы).
Эсманская громада: зафиксирован минометный обстрел (16 взрывов).
Напомним
Днем Военно-воздушные силы Украины сообщили о новых ракетных пусках из курской области россии в направлении Сумской области. Сообщения появились около полудня.
Сумщина: армейцы рф атаковали регион 19 раз за сутки
Российские войска 19 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, зафиксировано 82 взрыва в восьми населенных пунктах.
Открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС: глава Евросовета лично сообщил Зеленскому о решении
Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной. Зеленский поблагодарил за поддержку Мишеля.
KfW выделил 50 миллионов евро на поддержку украинского бизнеса - Минфин
Немецкий банк KfW утвердил безвозвратный грант в размере 50 миллионов евро на поддержку украинского бизнеса, который остается работать в условиях войны. В частности, средства задействуют в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Обсудили поставки боеприпасов и военной техники: в ОП сообщили детали встречи Зеленского с генералами США
Зеленский также пообщался с украинскими военными, которые работают в Висбадене в составе оперативной группы ВСУ при Группе содействия безопасности Украины.
Оккупанты атаковали Украину тремя ракетами "Кинжал": одну из них сбили на Киевщине
В Воздушных силах добавили, что несколько вражеских целей, о которых сообщали ранее, вероятно имитированы вражеским РЭБ.
На Николаевщине работает ППО
В Силах обороны юга сообщили о работе ПВО на Николаевщине.
Зеленский встретился в Германии с генералами США, переговоры с Шольцем не запланированы - BILD
Президент Украины Зеленский встретился с американскими генералами на военной базе в Германии, переговоры с канцлером Шольцем не запланированы, поскольку он находится в Брюсселе.
Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: Орбан не голосовал за решение Евросовета и уже назвал причину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против решения ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, заявив, что страна не готова, и назвав это решение ошибочным и иррациональным. Он воздержался во время голосования.
Российские чиновники подорвались на противотанковой мине возле границы с Украиной
Автомобиль с российскими чиновниками подорвался на противотанковой мине вблизи границы с Украиной, в результате чего оккупанты получили ранения и ампутации конечностей. Как сообщается, мина была установлена для предотвращения инфильтрации.
Украинские военные сбили "Кинжал" над Киевом - Игнат
Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщил, что над Киевом сбили одну ракету Х-47М "Кинжал".