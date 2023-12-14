Сумщина: армейцы рф атаковали регион 19 раз за сутки

Российские военные 19 раз открывали огонь в течение суток по приграничным населенным пунктам Сумской области. В регионе зафиксировали 82 взрыва в восьми громадах. Об этом пишет УНН, со ссылкой на информацию Сумской ОВА.

В течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 82 взрывы. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Новослободская, Шалигинская, Эсманская, Середино-Будская, Дружбовская, Зноб-Новгородская общины. - рассказали в ОВА.

Детали

Дружбовская громада: россияне били из минометов (2 взрывы).

Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва), танковый обстрел (8 взрывов) и обстрел из стрелкового оружия. Также был артобстрел (2 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: зафиксировано 4 взрыва из миномета.

Краснопольская громада: 19 мин сбросили россияне на территорию громады.

Новослободская громада: был минометный обстрел (4 взрывы).

Белопольская громада: враг бил из минометов (7 взрывов).

Шалигинская громада: совершены минометные обстрелы (22 взрывы).

Эсманская громада: зафиксирован минометный обстрел (16 взрывов).

Напомним

Днем Военно-воздушные силы Украины сообщили о новых ракетных пусках из курской области россии в направлении Сумской области. Сообщения появились около полудня.