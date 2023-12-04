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Сумма нарушений достигает более 21 млн грн: в Гостомельской громаде более 100 поврежденных домов не восстановлено из-за подрядчиков

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 18:25  •  14601 просмотра

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Более 100 домов в Гостомеле Киевской области остаются неотремонтированными из-за махинаций подрядчиков, а аудит выявил нарушений на сумму более 21 миллиона гривен.

Более 100 поврежденных домов из-за боевых действий и агрессии россии в Гостомельской громаде Киевской области остаются не восстановленными из-за недобросовестных подрядчиков. Об этом сообщила председатель Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева, передает УНН со ссылкой на Госаудитслужбу.

Басалаева сообщила, что сумма нарушений, выявленных в ходе ревизии Гостомельской поселковой военной администрации за период 2022 и 2023 годов, составляет более 21 млн грн.

"Жители Гостомельской громады, которая одной из первых приняла на себя удар врага, возмущаются, что на восстановление их жилья идут значительные средства, однако работы или вообще не выполнялись, или лишь частично. К сожалению, такие случаи подтвердились", - сказала Басалаева.

По ее словам,  средства на восстановление выделялись, подрядчики их оперативно осваивали, "забыв" при этом выполнить свои основные обязательства - отремонтировать или отстроить разрушенные дома.

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"В то время, когда государство пытается помочь жителям пострадавших громад, выделяя значительные суммы средств из госбюджета на приобретение строительных материалов для восстановления поврежденного жилья, бывший начальник Гостомельской военной администрации, получив от Киевской областной администрации эти материалы на сумму почти 11 млн грн, просто их присвоил", - рассказала Басалаева.

Кроме того, аудиторами на одном из коммунальных предприятий Гостомельского поселкового совета установлена недостача благотворительной помощи (строительных материалов) на общую сумму 1,2 млн гривен.

Также глава Госаудитслужбы привела примеры действий недобросовестных подрядчиков, которым были выделены бюджетные средства на работы по восстановлению, но они их не выполнили или выполнили не полностью. В частности, так произошло с домами в с. Мощун и Гостомеле. На одном доме должны были восстановить крышу, а в другом установить выбитые окна - по документам работы выполнены и оплачены - на самом деле жители остались без заявленных ремонтов. Только на эти два объекта из городского бюджета было выделено почти 0,5 млн грн. Зато некоторым застройщикам Гостомельская военная администрация заменила окна в зданиях в полном объеме на 2,9 млн грн при том, что люди там не проживают и квартиры не проданы.

"Это лишь несколько эпизодов из того, что обнаружили аудиторы во время ревизии использования бюджетных средств, выделенных на восстановление. Зафиксировано более 100 случаев невыполнения работ по восстановлению жилья жителей Гостомельской громады", - отметила Басалаева.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
Сума порушень сягає понад 21 млн грн: у Гостомельській громаді понад 100 пошкоджених осель не відновлено через підрядників
The amount of violations reaches more than UAH 21 million: in Gostomel community, more than 100 damaged houses have not been restored by contractors
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Сумма нарушений достигает более 21 млн грн: в Гостомельской громаде более 100 поврежденных домов не восстановлено из-за подрядчиков

Более 100 домов в Гостомеле Киевской области остаются неотремонтированными из-за махинаций подрядчиков, а аудит выявил нарушений на сумму более 21 миллиона гривен.

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