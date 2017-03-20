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Суды указали ФГВФЛ на неправомерное признание ряда банковских договоров ничтожными

Суды указали ФГВФЛ на неправомерное признание ряда банковских договоров ничтожными

Киев • УНН

 • 10627 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Решая споры между клиентами ликвидируемых банков и Фондом гарантирования вкладов физлиц, суды приходят к выводу, что последний наделил себя неприсущими полномочиями, противоречащие специализированному закону о гарантированных государством выплат, сообщает УНН.

В частности, суды указывают на то, что ФГВФЛ принял Порядок № 826, который противоречит действующему законодательству, а также позволяет выходить ведомству за допустимые пределы полномочий, устанавливая ничтожность банковских договоров во время процедуры ликвидации.

Напомним, действующее законодательство говорит, что ФГВФЛ может выявлять (но не признавать) банковские договоры ничтожными исключительно в период нахождения в банке временной администрации. Во время ликвидации банков процедура выявления ничтожных договоров запрещена. Однако ФГВФЛ собственным решением позволил сам себе продлевать период обнаружения ничтожных договоров, в том числе в период ликвидации банков.

О том, что ФГВФЛ выходит за рамки своих полномочий свидетельствуют такие решения судов:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64042139

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62884496

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63881004

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63648921

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65225491

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64653339

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63471910

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62902144

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63402539

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63402434

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63547348

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62053856

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63316523

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63173382

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63881010

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63317804

Суд аргументирует свою позицию следующим образом:

"Порядок выявления сделок (в том числе договоров), которые являются ничтожными, а также действия Фонда гарантирования вкладов физических лиц в случае их обнаружения, утвержденный решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц №826 от 26.05.2016 г., и зарегистрированный в Министерстве юстиции Украина 15 июня 2016 по №863/28993 (далее Порядок №826), расширил полномочия Фонда по проверке сделок на предмет ничтожности на период процедуры ликвидации банка.

Так, в соответствии с пунктом 5 раздела ИИ приведенного Порядка №826 проверка соглашений (договоров) на предмет ничтожности проводится Комиссией в период осуществления Фондом временной администрации банка.

В случае необходимости проведения проверки в течение процедуры ликвидации банка такая проверка должна быть завершена не позднее шести месяцев со дня начала процедуры ликвидации банка. По решению исполнительной дирекции Фонда проверка может быть продлена, но не более чем на шесть месяцев.

Проанализировав указанное, суд приходит к выводу, что нормы подзаконного нормативно-правового акта противоречат требованиям Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", поскольку ограничивают определенные законом право физического лица на своевременное получение средств по вкладу после начала процедуры ликвидации банка и наделяют дополнительными полномочиями комиссию по проверке сделок. Фактически проверка сделок на предмет их ничтожности может продолжаться в течение года с момента начала процедуры ликвидации банка, что является недопустимым.

Суд отмечает, что проверка операций на предмет их ничтожности должна быть проведена в период осуществления Фондом временной администрации банка, а не в период его ликвидации".

Напомним, ранее эксперты заявляли об аналогичных недопустимые действия со стороны ФГВФЛ в деле банка "Михайловский".

Дело в том, что ФГВФЛ дважды признал ничтожным один и тот же договор факторинга (передачи кредитного портфеля) между банком "Михайловский" и финансовой компанией "Плеяда".

В первом случае он это сделал вовремя, в период временной администрации. Однако вся вертикаль административных судов, до Высшего админсуда Украины, отменила решение ФГВФЛ, признав его противоправным и безосновательным.

Тогда, уже вдогонку, ФГВФЛ снова признал этот договор ничтожным, по так называемым дополнительным обстоятельствами, но уже во время ликвидации банка. О том, что второе решение ФГВФЛ явно противоречит первому решению, УНН писал ранее.

Абсурдность второго решения ФГВФЛ подтвердил и Окружной административный суд Киева. Вместе с тем, при рассмотрении этого решения ФГВФЛ в апелляции, Киевский апелляционный административный суд признал, что финансовая компания "Плеяда" не смогла доказать противоправность ФГВФЛ в полной мере, а потому решение суда первой инстанции отменено.

Впрочем, по словам экспертов в области права, решение Киевского апелляционного административного суда вынесено не только в нарушении законодательства о гарантированные выплаты, но и Конституции Украины, не имеет шансов выстоять в Высшем административном суде Украины.

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