Суд снова запретил О.Кирилюку и Н.Фощию занимать руководящие должности в Госгеонедрах

По информации СМИ, Олег Кирилюк и Николай Фощий еще в октябре прошлого года выиграли конкурс на должности заместителей председателя Госгеонедр. Однако накануне Киевский апелляционный административный суд признал противоправным решение Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы суд и обязал повторно провести конкурс на занятие вакантных должностей заместителей председателя Госгеонедр.

Еще раньше из-за многочисленных нарушений комиссии законность конкурса на заместителей председателя Госгеонедр обжаловали Окружной административный суд Киева и Днепропетровский окружной административный суд.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин назначил и.о. председателя госгеонедр Олега Кирилюка, а первым заместителем Николай Фощия. Последние еще перед публикацией правительственного распоряжения захватили кабинеты госслужбы.

Правительство назначило Кирилюка и Фощия на руководящие должности, поскольку по странному стечению обстоятельств комиссия в мае сначала не смогла собрать кворум для конкурса на должность главы Госгеонедр, а потом не смогла выбрать победителя. Поэтому конкурс на должность главы Госгеонедр должны объявить повторно.

Кроме этого, по решению судей, Нацгосслужба должна провести и повторный конкурс на должность заместителей председателя Госгеонедр, поскольку предыдущий конкурс признан незаконным.