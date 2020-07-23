Суд оставил в силе запрет строительства ЖК возле музея Пирогово
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда столицы о запрете строительства ЖК на земле возле Национального музея народной архитектуры и быта Украины Пирогово. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры г. Киева и оставил в силе решение Хозяйственного суда г. Киева о запрете строительства жилого комплекса на земельном участке возле Национального музея народной архитектуры и быта Украины, что в с. Пирогово", - говорится в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что предъявили иск об отмене права аренды строителя на 16 га земли стоимостью 274 млн грн, что находится в зоне охраняемого ландшафта в районе музея Пирогово.
"Поскольку общество начало подготовительные работы к строительству на спорном земельном участке, прокуратура обратилась в суд с заявлением о запрете проведения любых строительных работ на этой территории", - отметили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в июне Хозяйственный суд города Киева запретил строительство жилого комплекса на земельном участке в зоне Национального музея народной архитектуры и быта Украины Пирогово.