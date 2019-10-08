Суд в Виннице арестовал американского добровольца, которому в США может грозить смертная казнь

Сообщается, что в настоящее время правоохранительные органы США требуют экстрадиции Ленґа. Ветерана подозревают в двойном убийстве. Адвокаты американца выступают категорически против выдачи.

Суд, который отменил решение предыдущей инстанции, по которому американец находился под домашним арестом, 8 октября огласил лишь резолютивную часть решения. Судья объявил, что решение не может быть обжаловано в кассационной инстанции.

Адвокат Ленґа Дмитрий Моргун назвал решение суда несправедливым.

"Нас не услышали, не услышали наши утверждения о нарушении международных договоров, об отсутствии запроса на экстрадиционную проверку... Мы не можем оспаривать это решение в кассационной инстанции, хотя попробуем", - сказал защитник.

По словам Моргуна, его подзащитный выполнял все требования суда первой инстанции относительно домашнего ареста.

Как пишет издание, Ленґ - бывший американский военный. Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украине впервые попал в 2015-м. Присоединился к "Правому сектору". С добровольцами на фронте он провел больше года.

Когда появилась легальная возможность, Ленґ вместе с бойцами "Грузинского легиона" подписал контракт с ВСУ (после изменений законодательства в апреле 2016 года первые иностранцы получают украинские военные билеты). Служил на передовой в районе Светлодарской дуги. Через несколько месяцев военный прекратил службу в ВСУ.

В сентябре 2019-го в городском суде Виннице прокурор ходатайствовал об аресте Крейга Ленґа для возможной дальнейшей экстрадиции военного на территорию США, но суд поместил американца под домашний арест. Выяснилось, что он объявлен в международный розыск. В украинской прокуратуре заявили: уже получили запрос от правоохранительных органов США об экстрадиции американца.

Согласно опубликованным материалам уголовного дела, Ленґа подозревают в том, что он вместе с соратником разместил в интернете объявление о продаже нескольких единиц оружия. В апреле 2018-го на предложение откликнулась пожилая пара. Операцию договорились провести в небольшом городке во Флориде. После того, как супруги прибыли в условленное место, Ленґ с другом, по версии следствия, застрелили покупателей. Правоохранители предполагают, убийство произошло с целью грабежа. С собой у погибших было три тысячи долларов.

В издании отмечают, что, по данным ФБР, им нужны были эти три тысячи долларов для того, чтобы оплатить поездку в Венесуэлу, где они планировали принять участие в боевых действиях на стороне сил, которые противостоят правительству страны.

По словам адвоката, американец отвергает инкриминируемые ему обвинения.

Моргун заявил также, что Украина не должна выдавать Ленґа власти США, поскольку там ему может грозить смертная казнь.

Как сообщал УНН, в США на федеральном уровне впервые за 16 лет казнят преступников.