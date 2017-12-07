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Суд по делу о госизмене Януковича начал заседание

Суд по делу о госизмене Януковича начал заседание

Киев  •  УНН

 • 14710 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева начал судебное заседание по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.

"Судебное заседание объявляю открытым", - сказал председательствующий коллегии судей Владислав Девятко.

Как ожидается сегодня суд продолжит изучение доказательств, предоставленных суду со стороны обвинения.

Стоит отметить, что сегодня в ходе судебного заседания суд исследовал аудио-файлы перехвата разговоров советника президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева с российскими и украинскими деятелями и гражданами, отдельными украинскими церковнослужителями по организации аннексии АР Крым и дестабилизации ситуации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях с восторгом облгосадминистраций и принудительном проведению сессий для принятия решения обратиться за помощью и защитой в РФ.

Среди российских деятелей Глазьев разговаривал с директором института стран СНГ Константин Затулин и лидером российского баснописца клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург".

Сторона защиты Януковича в ходе заседания настаивала на том, что ни один из заслушанных файлов не содержит доказательств вины их подзащитного. Зато сторона обвинения настаивала на обратном.

Как сообщал УНН, 6 декабря районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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