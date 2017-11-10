Суд в Москве оставил украинца Сущенка под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на решение о продлении ареста задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенка. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил адвокат Марк Фейгин, передает УНН.
"Жалоба отклонена. Сущенко оставили под стражей", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщил адвокат Марк Фейгин, дело в отношении украинского журналиста Романа Сущенко завершено. По версии ФСБ Роман собирал информацию о вторжении российских войск в Украине.
Как сообщал УНН, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года. Российское следствие предъявило официальное обвинение в шпионаже задержанному и арестованному в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.