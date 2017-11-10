Суд у Москві залишив українця Сущенка під вартою

"Скарга відхилена. Сущенка залишили під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомив адвокат Марк Фейгін, справу стосовно українського журналіста Романа Сущенко завершено. За версією ФСБ Роман збирав інформацію про вторгнення російських військ в Україну.

Як повідомляв УНН, журналіста Романа Сущенко затримали в Москві 30 вересня минулого року. Російське слідство пред'явило офіційне звинувачення в шпигунстві затриманому і заарештованому в РФ українського журналіста Роману Сущенко.