Суд у Москві залишив українця Сущенка під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу на рішення про продовження арешту затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив адвокат Марк Фейгін, передає УНН.
"Скарга відхилена. Сущенка залишили під вартою", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомив адвокат Марк Фейгін, справу стосовно українського журналіста Романа Сущенко завершено. За версією ФСБ Роман збирав інформацію про вторгнення російських військ в Україну.
Як повідомляв УНН, журналіста Романа Сущенко затримали в Москві 30 вересня минулого року. Російське слідство пред'явило офіційне звинувачення в шпигунстві затриманому і заарештованому в РФ українського журналіста Роману Сущенко.