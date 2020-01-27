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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Суд в Киеве закрыл дело "единоросса" Кучерявого - прокуратура

Киев • УНН

 • 12529 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Днепровский районный суд Киева закрыл дело в отношении члена партии “Единая Россия” и организации “Автоканал Севастополя” Игоря Кучерявого. Об этом сообщили Крым.Реалии в прокуратуре Автономной Республики Крым, передает УНН.

Суд в Киеве закрыл дело "единоросса" Кучерявого - прокуратура

Как сообщается, дело закрыто за истечением срока давности для привлечения к уголовной ответственности.

Херсонский городской суд 10 декабря 2019 года отправил под домашний арест на 60 суток “единоросса” из Севастополя Игоря Кучерявого. О его задержании сотрудниками СБУ на административной границе между аннексированном Россией Крыму и Херсоном, на пункте пропуска “Каланчак” стало известно 3 декабря 2019 года. На следующий день в СБУ сообщили, что мужчина направлялся на материковую Украину по украинскому паспорту.

6 декабря 2019 года представители СБУ и прокуратуры АРК сообщили Кудрявому о подозрении по статье 110 “Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”.

Игорь Кучерявый является секретарем первичного отделения правящей партии России партии “Единая Россия”, входит в состав политсовета регионального отделения партии “Единая Россия” в аннексированном Севастополе.

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