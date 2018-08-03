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Суд сегодня начнет рассмотрение дела об убийстве Вороненкова

Суд сегодня начнет рассмотрение дела об убийстве Вороненкова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Сегодня в Шевченковском районном суде Киева состоится подготовительное заседание в отношении Ярослава Тарасенко и Александра Лося, обвиняемых в соучастии в убийстве бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Заседание назначено сегодня на 13:30", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в середине июля столичная прокуратура повторно внесла в Шевченковский райсуд Киева обвинительный акт по делу убийства Вороненкова, исправив технические неточности, указанные судом.

13 июня 2018 Шевченковский районный суд Киева вернул прокурору обвинительный акт в отношени Ярослава Тарасенко и Александра Лося, подозреваемых в убийстве экс-депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова.

23 марта 2017 года, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.

В мая 2018 года следствие по делу об убийстве Вороненкова было завершено.

В этом деле сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам. Их действия квалифицированы по п. П. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное.

Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Тарасенко Ярославу Николаевичу - по ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины и Лосю Александру Сергеевичу - по ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.

Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые в настоящее время скрываются от органа досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

По данным ГПУ, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина.

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