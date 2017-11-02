Суд сегодня продолжит рассмотрение ходатайства о заочном следствии по Януковичу

Начало заседания ожидается 2 ноября в 9:00.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.