Суд сегодня продолжит рассмотрение ходатайства о заочном следствии по Януковичу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева сегодня продолжит рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о разрешении на заочную процедуру досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства, передает УНН.
Начало заседания ожидается 2 ноября в 9:00.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.