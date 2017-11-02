Суд сьогодні продовжить розгляд клопотання про заочне слідство щодо Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва сьогодні продовжить розгляд клопотання Генеральної прокуратури України про дозвіл на заочну процедуру досудового розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності, передає УНН.
Початок засідання очікується 2 листопада о 9:00.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Віктора Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.