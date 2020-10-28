Суд начал заседание по делу "догхантера" Святогора
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Шевченковской районный суд продолжил заседание по делу "догхантера" Алексея Святогора, на котором планируется допрос обвиняемого, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявляется открытым, продолжается рассмотрение уголовного производства по обвинению Алексея Святогора...перейти к стадии допроса обвиняемого", - отметила судья.
Напомним, столичная полиция 8 июня 2018 года задержала известного "догхантера" Святогора.
После подготовительного заседания 1 февраля 2019 года, суд назначил к рассмотрению обвинительный акт по делу Святогора, которого обвиняют в призывах к расправе над бездомными животными.
Как сообщал УНН, 21 февраля суд установил порядок исследования доказательств по делу "догхантера" Святогора. Позже стало известно, что известного "догхантера" Святогора избили в Киеве.