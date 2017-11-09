Суд начал рассмотрение жалобы на арест подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого

Судебное заседание проводит коллегия судей.

Напомним, Александра Волкова 29 июля 2017 года Печерским районным судом Киева была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога и продлено арест в сентябре.

Как сообщал УНН, во время событий на Майдане, 21 января 2014 года, активных его участников Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестные похитили с Октябрьской больницы Киева. По данным следствия, к похищению причастны 13 человек, общественных активистов пытали.

Игоря Луценко впоследствии отпустили, тело Юрия Вербицкого нашли 22 января 2014 года в лесу под Киевом. По версии милиции, он умер от переохлаждения.