Суд начал рассмотрение жалобы на арест подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на арест Александра Волкова, который подозревается в похищении в январе 2014 года активистов Игоря Луценко и убийстве Юрия Вербицкого, передает корреспондент УНН.
Судебное заседание проводит коллегия судей.
Напомним, Александра Волкова 29 июля 2017 года Печерским районным судом Киева была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога и продлено арест в сентябре.
Как сообщал УНН, во время событий на Майдане, 21 января 2014 года, активных его участников Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестные похитили с Октябрьской больницы Киева. По данным следствия, к похищению причастны 13 человек, общественных активистов пытали.
Игоря Луценко впоследствии отпустили, тело Юрия Вербицкого нашли 22 января 2014 года в лесу под Киевом. По версии милиции, он умер от переохлаждения.