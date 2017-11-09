Суд розпочав розгляд скарги на арешт підозрюваного у викраденні Луценка та Вербицького

Судове засідання проводить колегія суддів.

Нагадаємо, Олександра Волкову 29 липня 2017 року Печерським районним судом Києва було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави і продовжено арешт у вересні.

Як повідомляв УНН, під час подій на Майдані, 21 січня 2014 року, активних учасників Ігоря Луценка і Юрія Вербицького невідомі викрали з Жовтневої лікарні Києва. За даними слідства, до викрадення причетні 13 осіб, громадських активістів катували.

Ігоря Луценка згодом відпустили, тіло Юрія Вербицького знайшли 22 січня 2014 року в лісі під Києвом. За версією міліції, він помер від переохолодження.