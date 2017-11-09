Суд розпочав розгляд скарги на арешт підозрюваного у викраденні Луценка та Вербицького
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги на арешт Олександра Волкова, який підозрюється у викраденні у січні 2014 року активістів Ігоря Луценка та вбивстві Юрія Вербицького, передає кореспондент УНН.
Судове засідання проводить колегія суддів.
Нагадаємо, Олександра Волкову 29 липня 2017 року Печерським районним судом Києва було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави і продовжено арешт у вересні.
Як повідомляв УНН, під час подій на Майдані, 21 січня 2014 року, активних учасників Ігоря Луценка і Юрія Вербицького невідомі викрали з Жовтневої лікарні Києва. За даними слідства, до викрадення причетні 13 осіб, громадських активістів катували.
Ігоря Луценка згодом відпустили, тіло Юрія Вербицького знайшли 22 січня 2014 року в лісі під Києвом. За версією міліції, він помер від переохолодження.