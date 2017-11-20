Суд начал рассмотрение ходатайства ГПУ о заочном следствие против Константинова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению в государственной измене самопровозглашенного "голову крымского парламента" Владимира Константинова. Как передает корреспондент УНН, ходатайство рассматривает следственный судья Вячеслав Подпалый.
Как сообщалось, Генпрокуратура открыла уголовное производство по подозрению в государственной измене, кроме В.Константинова, относительно самопровозглашенного "головы" АР Крым Сергея Аксенова и "депутата Госдумы РФ" Натальи Поклонской.
Напомним, Владимир Константинов занимает должность "спикера" неподконтрольного Украине крымского парламента.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 10 человек организовали масштабное сворачивание свободы слова и выражения в Крыму.