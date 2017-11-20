Суд начал рассмотрение ходатайства ГПУ о заочном следствие против Константинова

Как сообщалось, Генпрокуратура открыла уголовное производство по подозрению в государственной измене, кроме В.Константинова, относительно самопровозглашенного "головы" АР Крым Сергея Аксенова и "депутата Госдумы РФ" Натальи Поклонской.

Напомним, Владимир Константинов занимает должность "спикера" неподконтрольного Украине крымского парламента.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 10 человек организовали масштабное сворачивание свободы слова и выражения в Крыму.