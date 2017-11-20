Суд розпочав розгляд клопотання ГПУ щодо заочного слідства проти Константинова

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання Генеральної прокуратури України на надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження за підозрою у державній зраді самопроголошеного “голову кримського парламенту” Володимира Константинова. Як передає кореспондент УНН, клопотання розглядає слідчий суддя Вячеслав Підпалий.

Як повідомлялося, Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за підозрою у державній зраді, крім В.Константинова, відносно самопроголошеного “голови” АР Крим Сергія Аксьонова та “депутата Держдуми РФ” Наталії Поклонської.

Нагадаємо, Володимир Константинов займає посаду "спікера" непідконтрольного Україні кримського парламенту.

Як повідомляв УНН, щонайменше 10 осіб організували масштабне згортання свободи слова та вираження поглядів в Криму.

Українські Національні Новини

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