Суд розпочав розгляд клопотання ГПУ щодо заочного слідства проти Константинова

Як повідомлялося, Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за підозрою у державній зраді, крім В.Константинова, відносно самопроголошеного “голови” АР Крим Сергія Аксьонова та “депутата Держдуми РФ” Наталії Поклонської.

Нагадаємо, Володимир Константинов займає посаду "спікера" непідконтрольного Україні кримського парламенту.

Як повідомляв УНН, щонайменше 10 осіб організували масштабне згортання свободи слова та вираження поглядів в Криму.