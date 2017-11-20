Суд начал рассмотрение апелляции на арест сотрудника снековой компании Рыбалки
Киев • УНН
СУМЫ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Апелляционный суд Сумской области начал рассмотрение апелляционной жалобы об избрании меры пресечения одному из топ-менеджеров корпорации S.Group, подозреваемого СБУ в финансировании терроризма, передает корреспондент УНН.
Речь идет о Денисе Пробачае, сотрудника ООО "Снек экпорт", входящая в корпорацию S.Group.
Напомним, 20 октября 2017 суд арестовал топ-менеджера семейной компании Рыбалки.
Д.Пробачай был арестован по решению Заречного суда Сумской области на 60 суток.