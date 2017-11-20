Суд розпочав розгляд апеляції на арешт співробітника снекової компанії Рибалки

Мова йде про Дениса Пробачая, співробітника ТОВ "Снек екпорт", що входить в корпорацію S.Group.

Нагадаємо, 20 жовтня 2017 року суд арештував топ-менеджера сімейної компанії Рибалки.

Д.Пробачай був заарештований за рішенням Зарічного суду Сумської області на 60 діб.