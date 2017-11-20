Суд будет рассматривать в закрытом режиме ходатайство ГПУ по Константинову

"Ходатайство прокуроров Генеральной прокуратуры Украины удовлетворить, решение обжалованию не подлежит" - провозгласил в понедельник решение В.Пидпалый.

Стоит отметить, что сторона обвинения обосновала свое ходатайство, что слушание дела может негативно отразиться на дальнейшем досудебном следствии.

В свою очередь сторона защиты Константинова просила суд назначить трансляцию видео заседания на сайте судебной власти Украины.

Впрочем, это ходатайство суд оставил без рассмотрения как преждевременное.

В комментарии журналистам адвокат Максим Глотов сказал, что сторона защиты будет просить суд в дальнейшем вызвать и обеспечить предоставление объяснений с помощью видеотрансляции Константинову, экс-президенту Украины Януковичу, и вызвать для дачи объяснений Президента Украины Петра Порошенко и других украинских чиновников.

Напомним, суд начал рассмотрение ходатайства ГПУ по заочногму следствию против Константинова.