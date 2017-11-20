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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 792 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 38736 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 60322 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 68579 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 71837 просмотра

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13:14 • 60217 просмотра

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Суд будет рассматривать в закрытом режиме ходатайство ГПУ по Константинову

Суд будет рассматривать в закрытом режиме ходатайство ГПУ по Константинову

Киев  •  УНН

 • 10099 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Печерский суд Киева решил в закрытом режиме рассмотреть ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное следствие касательно самопровозглашенного председателя парламента Крыма Владимира Константинова, который подозревается в госпредательстве, присвоеннии властных полномочий, посяг на территориальную целостность Украины. Как передает корреспондент УНН, соответствующее заявление огласил на заседании следствия судья Вячеслав Пидпалый, удовлетворив таким образом ходатайство Генпрокуратуры.

"Ходатайство прокуроров Генеральной прокуратуры Украины удовлетворить, решение обжалованию не подлежит" - провозгласил в понедельник решение В.Пидпалый.

Стоит отметить, что сторона обвинения обосновала свое ходатайство, что слушание дела может негативно отразиться на дальнейшем досудебном следствии.

В свою очередь сторона защиты Константинова просила суд назначить трансляцию видео заседания на сайте судебной власти Украины.

Впрочем, это ходатайство суд оставил без рассмотрения как преждевременное.

В комментарии журналистам адвокат Максим Глотов сказал, что сторона защиты будет просить суд в дальнейшем вызвать и обеспечить предоставление объяснений с помощью видеотрансляции Константинову, экс-президенту Украины Януковичу, и вызвать для дачи объяснений Президента Украины Петра Порошенко и других украинских чиновников.

Напомним, суд начал рассмотрение ходатайства ГПУ по заочногму следствию против Константинова.

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