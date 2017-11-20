Суд розглядатиме в закритому режимі клопотання ГПУ щодо Константинова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Печерський суд Києва вирішив у закритому режимі розглянути клопотання Генеральної Прокуратури України на надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове слідство щодо самопроголошеного голови парламенту Криму Володимира Константинова, який підозрюється у держрзраді, привласнені владних повноважень, посяг на територіальну цілісність України. Як передає кореспондент УНН, відповідну заяву оголосив на засіданні слідства суддя В’ячеслав Підпалий, задовольнивши таким чином клопотання Генпрокуратури.
"Клопотання прокурорів Генеральної Прокуратури України задовільнити, ухвала оскарженню не підлягає" - проголосив в понеділок рішення В.Підпалий.
Варто зазначити, що сторона обвинувачення обґрунтувала своє клопотання, що відкрите слухання справи може негативно відобразитись на подальшому досудовому слідстві.
У свою чергу сторона захисту Константінова просила суд призначити трансляцію відео засідання на сайті судової влади України.
Втім це клопотання суд залишив без розгляду як передчасне.
У коментарі журналістам адвокат Максим Глотов сказав, що сторона захисту проситиме суд в подальшому викликати та забезпечити надання пояснень за допомогою відеотрансляції Константінову, екс-президенту України В.Януковичу, та викликати для надання пояснень Президента України Петра Порошенка та інших українських високопосадовців.
Нагадаємо, суд розпочав розгляд клопотання ГПУ щодо заочного слідства проти Константинова.