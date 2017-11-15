Суд продолжил рассмотрение ходатайства ГПУ по делу о расстреле Майдана

На сегодня судом исследованы 38 из 92 томов материалов уголовного производства.

Напомним, во время вчерашнего судебного заседания изучались видеоматериалы допроса Арсения Яценюка, который рассказывал о событиях периода Революции Достоинства. По словам стороны обвинения Яценюк предоставил исчерпывающие показания о причастности экс-президента к событиям 18-20 февраля 2014 года, которые привели к гибели людей.

Сторона защиты не считает показания Яценюка доказательствами причастности Януковича к организации убийств евромайдановцев.

Как сообщал УНН, на прошлом заседании было изучено судом 38 из 92 томов материалов дела. Также следует отметить, что на прошлом заседании суд ускорил рассмотрение изучения доказательств предоставленных ГПУ.

Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования по В.Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.