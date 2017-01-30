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Суд продолжит рассмотрение жалобы САП относительно меры пресечения М.Охендовскому 2 февраля

Суд продолжит рассмотрение жалобы САП относительно меры пресечения М.Охендовскому 2 февраля

Киев • УНН

 • 7613 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Апелляционный суд Киева продолжит 2 февраля рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение суда первой инстанции, которым было только частично удовлетворено ходатайство САП и применена к главе ЦИК Михаилу Охендовскому мера пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе САП.

Как отметили в пресс-службе, заседание начнется 2 февраля в 17 часов.

Напомним, 21 декабря Соломенский районный суд Киева избрал для главы ЦИК Михаила Охендовского меру пресечения в виде личного обязательства, хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд применить к нему залог в сумме 1,29 млн грн и арестовать имущество. Также суд отказал САП в отстранении М.Охендовского от должности главы ЦИК.

Как сообщал УНН, 13 декабря детективы НАБУ сообщили главе ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.

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