Суд приостановил производство в отношении председателя ОАСК Вовка на время его розыска

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"В понедельник, 15 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство прокурора САП относительно повторного привода председателя Окружного административного суда Киева для избрания меры пресечения в виде залога. Подозреваемый не явился на судебное заседание. Следственный судья ВАКС, из положений ст. 335 УПК Украины, постановил приостановить производство по ходатайству до розыска подозреваемого", - говорится в сообщении.

Детали

Также сегодня было отказано в заявлении об отводе следственного судьи от рассмотрения ходатайства о продлении срока предварительного расследования.

Что было до этого

ВАКС шесть раз удовлетворял ходатайства о принудительном приводе председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка в суд для рассмотрения ходатайств об избрании ему меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК".

18 февраля председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка в третий раз не смогли принудительно доставить в суд для рассмотрения ходатайств об избрании ему меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК".

В НАБУ заявили, что 8 и 16 февраля прибывали в Окружной административный суд Киева, чтобы доставить голову ОАСК Вовка в суд на избрание меры пресечения, но он и судьи ОАСК приняли "все меры для того, чтобы детективы не могли попасть в помещение суда".

По данным НАБУ, Вовк с октября игнорирует заседания в ВАКС.

В январе этого года Антикоррупционный суд продолжил расследование дела "пленок Вовка" еще на два месяца.

Как сообщал УНН, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении голове ОАСК Вовку, его заместителю, пяти судьям этого суда, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе.

По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, как отмечается, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.