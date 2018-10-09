Суд назначил к рассмотрению дело Ставицкого
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Святошинский районный суд Киева назначил рассмотрение уголовного производства в отношении бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого, частного нотариуса и директора ООО "Танталит", подозреваемых в завладении объектами комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" стоимостью 540 млн грн, на 12 декабря 2018 года. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
"Назначить в уголовном производстве ... подготовительное судебное заседание на 17 час. 00 мин. 12 декабря 2018 года, которое провести в открытом судебном заседании в помещении Святошинского районного суда г. Киева", - говорится в решении суда.
Также суд вызвал в заседание прокурора, обвиняемых и их защитников.
Дело будет слушать коллегия судей под председательством судьи Виктории Жмудь.
Напомним, 8 мая 2018 года ГПУ направила в суд уголовное производство по обвинению экс-главы правления НАК "Надра Украины" Эдуарда Ставицкого, частного нотариуса Киевского городского нотариального округа и директора ООО "Танталит" в завладении объектами комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" стоимостью 540 млн грн и в легализации этого имущества, добытого преступным путем.
В января 2018 года ГПУ завершила расследование уголовного производства в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого и предлагала ему 18 января явиться для ознакомления с материалами дела.
В частности, экс-министру инкриминируют совершение преступления, предусмотренного по ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, и ч.3 ст.358 (ст.358 УК Украины в редакции Закона от 05.04.2001 года) Уголовного кодекса Украины.