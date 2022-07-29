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Суд смягчил приговор оккупанту Шишимарину

Суд смягчил приговор оккупанту Шишимарину

Киев • УНН

 • 180676 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Киевский апелляционный суд смягчил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и дал ему 15 лет тюрьмы, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Приговор Соломенского суда относительно Шишимарина изменить, исключить из мотивировочной части Соломенского районного суда Киева ссылку суда на совершение преступления по предварительному сговору группы лиц и совершение преступления в отношении пожилого человека как обстоятельства, отягчающие наказание. Смягчить назначенное Шишимарину наказание до 15 лет лишения свободы. В другой части приговор суда от 23 мая по Шишимарну оставить без изменений", – объявил судья.

Контекст

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина по делу об убийстве мирного жителя сумской области.

Шишимарин после оглашения обвинительного акта по делу признал себя виновным и не отказался давать показания.

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