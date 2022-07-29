Суд смягчил приговор оккупанту Шишимарину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Киевский апелляционный суд смягчил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и дал ему 15 лет тюрьмы, передает корреспондент УНН.
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"Приговор Соломенского суда относительно Шишимарина изменить, исключить из мотивировочной части Соломенского районного суда Киева ссылку суда на совершение преступления по предварительному сговору группы лиц и совершение преступления в отношении пожилого человека как обстоятельства, отягчающие наказание. Смягчить назначенное Шишимарину наказание до 15 лет лишения свободы. В другой части приговор суда от 23 мая по Шишимарну оставить без изменений", – объявил судья.
Контекст
23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина по делу об убийстве мирного жителя сумской области.
Шишимарин после оглашения обвинительного акта по делу признал себя виновным и не отказался давать показания.