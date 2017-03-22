Суд перенес слушания по делу А.Ефремова на 23 марта

"Суд, выслушав позицию и мнение защитников обвинения, мнение прокуроров, исследовав протокол осмотра считает, что ходатайство об определении сейчас этого протокола недопустим доказательством, преждевременно заявленным. Суд оставляет за собой право согласно уголовно-процессуального закона принять решение в совещательной комнате. У нас истекло рабочее время на сегодня, объявляется перерыв до завтра до 10:00 ", - сказал председательствующий судья.

Как сообщал УНН, ранее суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания экс-руководителя фракции "Партии регионов" Александра Ефремова до 28 апреля 2017 года .

Напомним, ГПУ обвиняет А.Ефремова в совершении ряда преступлений, а именно совершение государственной измены (ч.1 ст.111 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом , которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч.3 ст.110 УК Украины), организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч.1 ст.258-3 УК Украина), организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч.3 ст.27, ст.341 УК Украины) и пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, УСБУ в Луганской области ( ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины).