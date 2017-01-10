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Суд перенес рассмотрение дела А.Александровской на 18 января

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КИЕВ. 10 января. УНН. Харьковский районный суд перенес подготовительное заседание по обвинению бывшего народного депутата от Коммунистической партии Украины Аллы Александровской в ​​посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность и подкупе депутатов. Об этом УНН сообщили в суде.

Заседание было перенесено из-за того, что в суд не поступили некоторые материалы от правоохранительных органов. Поэтому рассмотрение производства было отложено на 10:00 18 января.

Как сообщал УНН 29 июня у экс-руководительницы коммунистов Харькова Аллы Александровской провели обыск, после чего ее задержали.

Напомним, правоохранители задержали бывшего народного депутата от КПУ Аллу Александровскую за попытку подкупить руководство и депутатов местных советов Харьковской области для принятия на сессиях обращений к парламенту и Президенту Украины относительно изменений в Конституцию по вопросам федерализации.

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