Суд перенес на 19 декабря рассмотрение апелляции Авакова-младшего на арест имущества

"Перенесли на 15:00 19 декабря", - сказали в САП.

Рассмотрение апелляции было перенесено в связи с тем, что не поступили материалы дела с Соломенского райсуда столицы.

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество Александра Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря в рамках "дела рюкзаков для МВД".

1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.

Также личное обязательство избрано двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьему подозреваемому Владимиру Литвину.

14 ноября Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Авакову-младшему.