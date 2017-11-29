Суд перенес на 19 декабря рассмотрение апелляции Авакова-младшего на арест имущества
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра на определение суда первой инстанции об аресте его имущества в рамках "дела рюкзаков для МВД" на 19 декабря, передает УНН со ссылкой на САП.
"Перенесли на 15:00 19 декабря", - сказали в САП.
Рассмотрение апелляции было перенесено в связи с тем, что не поступили материалы дела с Соломенского райсуда столицы.
Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество Александра Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря в рамках "дела рюкзаков для МВД".
1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.
Также личное обязательство избрано двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьему подозреваемому Владимиру Литвину.
14 ноября Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Авакову-младшему.