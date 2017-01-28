Суд не разрешил ГПУ начать заочное расследование против экс-секретаря СНБО А.Клюева
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Печерский районный суд Киева не дал разрешения Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главы Администрации президента Андрея Клюева. Об этом говорится в постановлении суда от 25 января, передает УНН.
"Ходатайство старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Лодочникова Д.А. о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве № 42014000000001025 от 07.10.2014 г. по подозрению бывшего Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины ЛИЦО_4 в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 365 УК Украины - вернуть старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Лодочникову Д.А.", - говорится в постановлении суда.
Отмечается, что Генпрокуратура подозревает бывшего секретаря СНБО в незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов.
15 марта 2016 г. составили сообщение об изменении ранее сообщенной подозрения А.Клюеву.
Стороной обвинения утверждается, что суть обоснованного подозрения заключается в незаконных действиях последнего в должности секретаря СНБО, выраженных в исполнении противоправных указаний бывшего президента Виктора Януковича по разгону активистов Евромайдана в период с 22 по 29 ноября 2013 года.
28 февраля 2014 г. А.Клюев был объявлен в розыск. Служба безопасности Украины установила, что А.Клюев находится на территории России.
17 мая 2015 г. в адрес рабочего аппарата Укрбюро Интерпола направлены материалы для объявления А.Клюева в международный розыск.
Офис по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола отказал в этой просьбе, придя к выводу, что дело по подозрению А.Клюева имеет преимущественно политический характер.
В свою очередь, судья Печерского райсуда Виталий Писанец решил, что Генпрокуратура направила А.Клюеву сообщение о подозрении на неверный адрес. Также судья считает, что подозреваемый не находится в розыске по данному уголовному делу.
Кроме того, суд решил, что информация о пребывании А.Клюева на территории РФ является предположением и документально не подтверждена. В связи с этим суд вернул ходатайство Генпрокуратуре как несоответствующее нормам Уголовно-процессуального кодекса.
При этом подчеркивается, что решение обжалованию не подлежит.
Как сообщал УНН, экс-президент Украины В.Янукович сообщил, что "в последние дни" А.Клюев был рядом с ним.