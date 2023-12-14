Суд над Гиркиным: экс-сотрудник фсб не признаёт своей вины в "экстремизме"
Игорь "Стрелков" Гиркин, экс-офицер фсб и бывший министр "ДНР", признал себя невиновным в экстремизме в московском суде; процесс закрыт для общественности. Его кандидатура на пост президента может быть заблокирована, если он будет осужден до выборов 2024 года.
ДУБЛЬ
Президент Украины Зеленский поздравил Грузию и Молдову с получением статуса кандидатов на вступление в ЕС, расценив это как совместный шаг навстречу ЕС, а также как начало переговоров о вступлении для Украины.
Зеленский поздравил Грузию и Молдову с решениями Евросовета относительно их пути к членству в ЕС
Президент Украины Зеленский поздравил Грузию и Молдову с получением статуса кандидатов на вступление в ЕС, расценив это как совместный шаг навстречу ЕС, а также как начало переговоров о вступлении для Украины.
Поляк на заблокированном пункте пропуска Рава-Русская сбил трех украинских водителей - журналист
Польский водитель сбил трех украинских водителей на заблокированном пункте пропуска Рава-Русская. Официальных комментариев пока что нет.
Сумщина: армейцы рф атаковали регион 19 раз за сутки
Российские войска 19 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, зафиксировано 82 взрыва в восьми населенных пунктах.
Открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС: глава Евросовета лично сообщил Зеленскому о решении
Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной. Зеленский поблагодарил за поддержку Мишеля.
KfW выделил 50 миллионов евро на поддержку украинского бизнеса - Минфин
Немецкий банк KfW утвердил безвозвратный грант в размере 50 миллионов евро на поддержку украинского бизнеса, который остается работать в условиях войны. В частности, средства задействуют в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Обсудили поставки боеприпасов и военной техники: в ОП сообщили детали встречи Зеленского с генералами США
Зеленский также пообщался с украинскими военными, которые работают в Висбадене в составе оперативной группы ВСУ при Группе содействия безопасности Украины.
Оккупанты атаковали Украину тремя ракетами "Кинжал": одну из них сбили на Киевщине
В Воздушных силах добавили, что несколько вражеских целей, о которых сообщали ранее, вероятно имитированы вражеским РЭБ.
На Николаевщине работает ППО
В Силах обороны юга сообщили о работе ПВО на Николаевщине.