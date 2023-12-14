Суд над Гиркиным: экс-сотрудник фсб не признаёт своей вины в "экстремизме"

Зеленский поздравил Грузию и Молдову с решениями Евросовета относительно их пути к членству в ЕС

Президент Украины Зеленский поздравил Грузию и Молдову с получением статуса кандидатов на вступление в ЕС, расценив это как совместный шаг навстречу ЕС, а также как начало переговоров о вступлении для Украины.