Суд Киева отложил рассмотрение дела бывшего пасынка Д.Фирташа, которому инкриминируют смертельное ДТП

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КИЕВ. 15 марта. УНН. 15 марта Шевченковский районный суд города Киева начал рассмотрение по существу уголовного дела о нарушении правил безопасности дорожного движения бывшим пасынком олигарха Дмитрия Фирташа Сергеем Калиновским, которое привело к гибели людей. Однако после 20-минутного заседания судья А. Трубников отложил рассмотрение дела на 10.00 28 марта в связи с неявкой свидетелей, передает УНН.

Во время судебного процесса брат обвиняемого Александр Калиновский отказался давать показания, ссылаясь на 63-ю статью Конституции, которая запрещает свидетельствовать против себя или членов своей семьи.

У здания суда активисты развернули митинг с требованием наказать С.Калиновского за совершенное преступление. Несколько десятков человек держали в руках плакаты с призывами к честному правосудию: “Убийца должен сесть”, “Справедливый суд не подыгрывает пасынкам олигархов”, “Мажор-убийца должен сидеть в тюрьме” и другие.

ДТП с участием С.Калиновского произошло в конце мая 2007 года на бульваре Шевченко в Киеве. Тогда пасынок олигарха за рулем спортивного автомобиля BMW-M6 на большой скорости въехал в припаркованные на обочине “Жигули”. В результате наезда водитель легковушки погиб на месте, позже в больнице умерла и 25-летняя пассажирка автомобиля С.Калиновского. Виновник происшествия скрылся из медицинского учреждения, куда его доставили после аварии, однако впоследствии был задержан правоохранителями в аэропорту “Жуляны” при попытке вылететь в Израиль. Впоследствии С.Калиновскому все же удалось избежать правосудия и покинуть Украину после освобождения под подписку о невыезде для якобы лечения в одной из частных клиник.

В марте 2008 года столичная прокуратура приостановила дело, но со временем следствие было возобновлено под давлением общественности. С.Калиновский был задержан лишь в 2015 году после очередного грубого нарушения правил дорожного движения.

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