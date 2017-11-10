Суд арестовал средства Розенблатта в немецком банке

"Наложить арест на имущество подозреваемого, а именно: денежные средства, находящиеся на банковских счетах, открытых в банковском учреждении "Sparkasse Dortmunt" на территории Федеративной Республики Германия", - говорится в постановлении суда.

В частности, арест на имущество наложили на срок проведения досудебного расследования в уголовном производстве № 42016000000003712 от 28 ноября 2016 года. Так, производство открыто по привлечению к уголовной ответственности нардепа Розенблатта.

Отметили, что решение о наложении ареста выполняется немедленно в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

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В частности, в ходе досудебного расследования было установлено, что у подозреваемого... на территории Германии в учреждении под названием "Sparkasse Dortmunt" открытые банковские счета, которыми пользуется также его жена.

Поэтому, с целью обеспечения конфискации имущества подозреваемого и обеспечения возможной специальной конфискации в уголовном производстве по признакам состава уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, необходимо наложить арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах... открытых в банковском учреждении "Sparkasse Dortmunt" на территории Германии.

Представляется, что денежные средства, находящиеся на банковских счетах в немецком банке, открытые в банковском учреждении "Sparkasse Dortmunt" на территории Федеративной Республики Германия, подпадают под признаки п. 1 ч. 1 ст. 96-2 УК Украины, поскольку были предметом преступления и могут быть признаны деньгами, которые подлежат специальной конфискации.

Санкция ч. 4 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде конфискации имущества.

Напомним, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в самолете аэропорта "Киев" народного депутата Украины Борислава Розенблатта.

Так, 19 октября детективы НАБУ предотвратили вывоз за границу материалов, важных для расследования так называемого "янтарного дела". Неотложные следственные действия проводились в соответствии с ч.3 ст.233, ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственного судьи), добавили в НАБУ.

20 октября решением Соломенского райсуда Киева продлен срок действия процессуальных обязанностей в отношении народного депутата Украины Борислава Розенблатта, подозреваемого в причастности к получению неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. В частности, на него возложены процессуальные обязанности в виде ограничения передвижения (не оставлять город Киев и Житомир), а также до 18 декабря носить электронное средство контроля (браслет).