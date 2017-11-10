Суд арештував кошти Розенблата в німецькому банку

ukru
14:09 • 21746 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 31452 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 66753 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 59608 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 67807 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 114718 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 111574 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 119471 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 175691 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 111205 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.6 м/с
36 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 132081 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 141863 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 179266 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 105825 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 127246 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 16043 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 66715 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 127223 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 175682 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 179249 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 17086 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 43983 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 129468 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 119721 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 150669 перегляди
Актуальне
Суд арештував кошти Розенблата в німецькому банку

Суд арештував кошти Розенблата в німецькому банку

Київ • УНН

 • 13170 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Солом'янського районного суду м. Києва арештував рахунки народного депутата України Борислава Розенблата в німецькому банку Sparkasse Dortmunt, передає УНН з посиланням на ухвалу суду.

“Накласти арешт на майно підозрюваного, а саме: грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, що відкриті в банківській установі „Sparkasse Dortmunt“ на території Федеративної Республіки Німеччина,” — йдеться в ухвалі суду.

Зокрема, арешт на майно наклали на строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003712 від 28 листопада 2016 року. Так, провадження відкрите щодо притягнення до кримінальної відповідальності нардепутата Розенблата.

Зазначили, що ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Апеляційний суд переніс на 23 листопада розгляд скарги на запобіжний захід Розенблату

Зокрема, в ході досудового розслідування було встановлено, що у підозрюваного...на території Німеччини у банківській установі під назвою “Sparkasse Dortmunt” є відкриті банківські рахунки, якими користується також його дружина.

Відтак, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного та забезпечення можливої спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 КК України, необхідно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках...відкритих в банківській установі “Sparkasse Dortmunt” на території Німеччини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розенблат сфальшував дані про своє відрядження - Ситник

Вбачається, що грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках у німецькому банку, що відкриті в банківській установі “Sparkasse Dortmunt” на території Федеративної Республіки Німеччина, підпадають під ознаки п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, оскільки були предметом злочину і можуть бути визнані грошима, які підлягають спеціальній конфіскації.

Санкція ч. 4 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

Нагадаємо, співробітники Національного антикорупційного бюро України затримали в літаку аеропорту “Київ” народного депутата України Борислава Розенблата.

Так, 19 жовтня детективи НАБУ запобігли вивезенню за кордон матеріалів, важливих для розслідування так званої “бурштинової справи”. Невідкладні слідчі дії проводилися відповідно до ч.3 ст.233, ст.234 Кримінального процесуального кодексу України (до постановлення ухвали слідчого судді), додали у НАБУ.

20 жовтня рішенням Солом’янського райсуду міста Києва продовжено термін дії процесуальних обов’язків стосовно народного депутата України Борислава Розенблата, підозрюваного у причетності до одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Зокрема, на нього покладені процесуальні обов’язки у вигляді обмеження пересування (не залишати міста Київ та Житомир), а також до 18 грудня носити електронний засіб контролю (браслет).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$278.61
Brent
$72.96
Bitcoin
$86,704.40
S&P 500
$5,706.63
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,079.94
Ethereum
$2,009.75