Суд арештував кошти Розенблата в німецькому банку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Солом'янського районного суду м. Києва арештував рахунки народного депутата України Борислава Розенблата в німецькому банку Sparkasse Dortmunt, передає УНН з посиланням на ухвалу суду.
“Накласти арешт на майно підозрюваного, а саме: грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, що відкриті в банківській установі „Sparkasse Dortmunt“ на території Федеративної Республіки Німеччина,” — йдеться в ухвалі суду.
Зокрема, арешт на майно наклали на строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003712 від 28 листопада 2016 року. Так, провадження відкрите щодо притягнення до кримінальної відповідальності нардепутата Розенблата.
Зазначили, що ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
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Зокрема, в ході досудового розслідування було встановлено, що у підозрюваного...на території Німеччини у банківській установі під назвою “Sparkasse Dortmunt” є відкриті банківські рахунки, якими користується також його дружина.
Відтак, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного та забезпечення можливої спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 КК України, необхідно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках...відкритих в банківській установі “Sparkasse Dortmunt” на території Німеччини.
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Вбачається, що грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках у німецькому банку, що відкриті в банківській установі “Sparkasse Dortmunt” на території Федеративної Республіки Німеччина, підпадають під ознаки п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, оскільки були предметом злочину і можуть бути визнані грошима, які підлягають спеціальній конфіскації.
Санкція ч. 4 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.
Нагадаємо, співробітники Національного антикорупційного бюро України затримали в літаку аеропорту “Київ” народного депутата України Борислава Розенблата.
Так, 19 жовтня детективи НАБУ запобігли вивезенню за кордон матеріалів, важливих для розслідування так званої “бурштинової справи”. Невідкладні слідчі дії проводилися відповідно до ч.3 ст.233, ст.234 Кримінального процесуального кодексу України (до постановлення ухвали слідчого судді), додали у НАБУ.
20 жовтня рішенням Солом’янського райсуду міста Києва продовжено термін дії процесуальних обов’язків стосовно народного депутата України Борислава Розенблата, підозрюваного у причетності до одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Зокрема, на нього покладені процесуальні обов’язки у вигляді обмеження пересування (не залишати міста Київ та Житомир), а також до 18 грудня носити електронний засіб контролю (браслет).