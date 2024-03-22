Стрельба в ТЦ под москвой: известно о 40 погибших, спецназ пошел на штурм

В результате стрельбы в торговом центре "Крокус Сити холл" под москвой пострадало 130 человек. Еще 40 погибло. Силовые структуры рф подняты по тревоге, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщают росСМИ, количество пострадавших в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" возросло до 130 человек. 40 человек погибли.

Отмечается, что четырем нападавшим удалось удалось сбежать. В то же время, спецназ пошел на штурм ТЦ. По тревоге подняты ОМОН, СОБР. Сотрудники ГИБДД присматривают машины, у каждого наряда есть огневая поддержка. Также всем сотрудникам дано указание вооружиться.

Все сотрудники МЧС московской области переходят на двухсменный режим работы. Сотрудники Дорожно-патрульной службы перекрывают дороги вблизи Крокус Сити Холл. Ведется розыск четырех мужчин, которые могли скрыться с места преступления.

Кроме того, отмечается, что охрана ТЦ не имела при себе оружие, а была вооружена только дубинками и электрошокерами. Несколько охранников могли быть убиты одними из первых.

Напомним

В пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус Сити холл" под москвой началась стрельба. Очевидцы сообщают о большом количестве погибших.