Стрельба в подмосковном ТЦ: число погибших возросло до 150, задержаны несколько вероятных стрелков

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  122761 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  123968 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  128546 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  148703 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  137047 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  236935 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126510 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137965 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130225 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142863 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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21 марта 2024, 11:56  •  236935 просмотра
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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 17:18  •  235975 просмотра
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20 марта 2024, 10:44  •  263745 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  360506 просмотра

Стрельба в подмосковном ТЦ: число погибших возросло до 150, задержаны несколько вероятных стрелков

Стрельба в торговом центре под москвой унесла жизни 150 человек, несколько подозреваемых в стрельбе были задержаны, хотя Таджикистан отрицает обвинения в причастности своих граждан к нападению.

Новости Мира •   •  5495 просмотра
Стрельба в подмосковном ТЦ: число погибших возросло до 150, задержаны несколько вероятных стрелков

В Мариуполе прогремели взрывы - Андрющенко

В субботу, 23 марта, в оккупированном Мариуполе Запорожской области произошли взрывы, самые громкие из которых прозвучали в Кальмиусском районе.

Война •   •  9147 просмотра
В Мариуполе прогремели взрывы - Андрющенко

Хакеры ГУР атаковали несколько важных серверов в россии - источник

Хакеры ГУР МО Украины атаковали несколько важных серверов в россии, в том числе сайт российских государственных наград, сервер российских органов государственной власти и сайт федеральной службы охраны рф.

Война •   •  10238 просмотра
Хакеры ГУР атаковали несколько важных серверов в россии - источник

На Львовщине горела церковь - ГСЧС

В селе Сможе Львовской области загорелась деревянная церковь и обвалились ее купола.

Общество •   •  10802 просмотра
На Львовщине горела церковь - ГСЧС

Последствия массированной атаки рф на Харьков: разрушения серьезные, возможны плановые отключения - ОВА

Массированная атака России на Харьков нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре. В ОВА призвали подготовиться к возможному повторному исчезновению света.

Общество •   •  13783 просмотра
Последствия массированной атаки рф на Харьков: разрушения серьезные, возможны плановые отключения - ОВА

Силы обороны уничтожили 12 барражирующих дронов типа "Shahed" в юго-восточных регионах

Силы обороны уничтожили 12 барражирующих дронов типа "Shahed - 131/136" в юго-восточных регионах, но энергетические объекты в Днепропетровской и Запорожской областях были повреждены.

Война •   •  14147 просмотра
Силы обороны уничтожили 12 барражирующих дронов типа "Shahed" в юго-восточных регионах

россияне обстреляли поселок на Харьковщине: погиб пожилой мужчина

В результате российского обстрела села Волчанские Хутора на Харьковщине погиб 72-летний мужчина.

Война •   •  14451 просмотра
россияне обстреляли поселок на Харьковщине: погиб пожилой мужчина

Словаки голосуют в первом туре президентских выборов

В Словакии проходит первый тур выборов президента. Второй тур может состояться 6 апреля.

Новости Мира •   •  12863 просмотра
Словаки голосуют в первом туре президентских выборов

Атаки на НПЗ рф: россия вряд ли сможет защитить все уязвимые объекты - британская разведка

По данным британской разведки, россия вряд ли сможет защитить все уязвимые энергетические объекты, несмотря на планы развертывания систем ПВО "Панцирь", учитывая размер и масштаб российского энергетического сектора.

Война •   •  15036 просмотра
Атаки на НПЗ рф: россия вряд ли сможет защитить все уязвимые объекты - британская разведка

Враг снова повредил линию, питающую Запорожскую АЭС - Минэнерго

Вражеский обстрел повредил линию электропередач, в результате чего была выведена из работы дополнительная схема питания Запорожской атомной электростанции.

Война •   •  22682 просмотра
Враг снова повредил линию, питающую Запорожскую АЭС - Минэнерго