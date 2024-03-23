Стрельба в подмосковном ТЦ: число погибших возросло до 150, задержаны несколько вероятных стрелков

Количество жертв стрельбы в подмосковном торговом центре возросло до 150. Задержаны предполагаемые стрелки, однако в министерстве внутренних дел Таджикистана отвергли обвинения. Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщают росСМИ, 150 человек погибло во время стрельбы в торговом центре "Крокус Сити Холл". Отмечается, что цифра неокончательная. Также отмечается, что фсб задержали вероятных стрелков.

Сами же стрелки заявляли, что им заплатили по 500 тыс. рублей.

В то же время, ранее правоохранители установили личности четырех из шести стрелков, которые якобы являются гражданами Таджикистана. Однако, в МВД Таджикистана отметили, что два человека из распространяемых СМИ ориентировок находятся в республике. Еще один живет в Самаре.

"В средствах массовой информации российской федерации распространилось сообщение о том, что управлением внутренних дел Брянской области в связи с террористическим актом, совершенным 22 марта 2024 года в городе Москве, по подозрению в совершении особо тяжких преступлений и объявлены в официальный розыск граждане Республики Таджикистан: . Исламов Риводжиддин и Насриддинов Махмадрасул, однако это сообщение не имеет реальной почвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они прибыли из рф в Таджикистан 26 ноября 2023 года и не выезжали из страны.

Третий якобы подозреваемый работает водителем такси в Самаре, который во время инцидента в ТЦ был дома.

Напомним

Ранее в следственном комитете рф сообщали, что число жертв стрельбы в подмосковном торговом центре возросло до 93, задержаны 11 подозреваемых, в том числе 4 стрелков.