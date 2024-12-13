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Стратегический военный склад в Новосибирске уничтожен масштабным пожаром

Стратегический военный склад в Новосибирске уничтожен масштабным пожаром

Киев  •  УНН

 • 5925 просмотра

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В Новосибирске сгорел склад площадью 5000 кв.м, принадлежавший компании по обслуживанию стратегических объектов РФ. На объекте хранились пластиковые изделия и кабельная арматура для военных нужд.

В четверг, 12 декабря, в российском Новосибирске произошел масштабный пожар на складе, площадь возгорания составила 5000 квадратных метров. Как выяснилось, сгорело здание, принадлежавшее компании, которая обеспечивала деятельность стратегически важных объектов россии, включая энергетическую инфраструктуру.

Об инциденте сообщили российские Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

По данным МЧС России, в здании хранили продукцию, в частности пластиковые изделия и кабельную арматуру. Для ликвидации пожара привлекли более 60 спасателей, 20 единиц техники и специальный пожарный поезд.

По предварительной информации, возгорание началось с кровли, а впоследствии произошел частичный обвал конструкций.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко уточнил, что в Новосибирске сгорел не просто обычный склад, а военный объект.

Он принадлежал компании, которая обеспечивала деятельность стратегически важных объектов и предприятий России, в частности - энергетической инфраструктуры, предприятий, изготавливающих взрывозащитное оборудование

- отметил Коваленко.

Ранее

В россии загорелся завод, который изготавливает материалы для создания БпЛА. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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