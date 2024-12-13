Стратегические бомбардировщики Ту-95мс поднялись в воздух с аэродрома Оленья - ПС
Киев • УНН
С аэродрома Оленья зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. Самолеты несут потенциальную угрозу из-за возможности запуска ракет большой дальности.
Зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома Оленья. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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Зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома Оленья (мурманская обл., рф)
Эти самолеты способны нести ракеты большой дальности, что создает потенциальную угрозу.
Военные призывают граждан оставаться внимательными, следить за официальными сообщениями и обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Сейчас ситуация находится под пристальным контролем.
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