Столичного чиновника будут судить за растрату 1,5 млн грн бюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника Управления строительства и архитектуры Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации, подозреваемого в растрате 1,5 млн гривен бюджетных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Так, в июне-ноябре 2016 чиновник, действуя в интересах третьих лиц, заключил с двумя предприятиями-подрядчиками договоры на проведение ремонтных работ образовательных учреждений (библиотеки, детского сада, юношеских клубов и т.д.), расположенных на территории Голосеевского района столицы. Однако, как выяснилось, ремонтные работы на указанных объектах выполнено в значительно меньших объемах, чем указано в актах выполненных работ, а в отдельных случаях - вообще только начато.
По результатам проведенных 15 судебных строительно-технических экспертиз документально подтверждено убытки, причиненные государственному бюджету на сумму почти 1,5 млн грн.
По результатам предварительного расследования действия злоумышленника квалифицированы по ч. 5 ст.191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд Киева для рассмотрения по существу.
Как сообщал УНН, экс-сотрудницу Пенсионного фонда будут судить за растрату двух миллионов.