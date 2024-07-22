На днях в Киеве произошла ужасная трагедия: погиб юноша 2004 года рождения из-за обрыва троса на аттракционе через реку Днепр. Детали чрезвычайного происшествия должно установить следствие, ведь эксплуатация аттракциона осуществлялась вопреки рекомендациям правоохранителей. Об этом на своей странице в fb написал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что заказчиком проекта аттракциона в 2020 году было КП «ПЛЕСО», а заказчиком подготовительных работ - Киевское инвестиционное агентство. О возможных опасностях предупреждала Киевская городская прокуратура, которая требовала остановить работу этого аттракциона еще в 2021 году, напоминает Витренко.

«Они аргументировали свою позицию тем, что компания-победитель не имела соответствующего опыта и эксплуатация таких аттракционов является потенциально опасной для жизни и здоровья людей.

Никто не имеет права игнорировать сигналы, которые могут спасти жизни наших граждан.

Сейчас следствие должно установить детали этой чрезвычайной ситуации и выяснить, на каком основании данная компания эксплуатировала аттракцион, открытый в 2021 году, вопреки рекомендациям», - пишет он.

Витренко добавил, что эта трагедия привлекает внимание к вопросам безопасности и ответственности городских властей.

«Моя позиция остается неизменной: безопасность граждан должна быть на первом месте. Необходимо провести всестороннее расследование этого инцидента и привлечь к ответственности виновных. Также необходимо пересмотреть все разрешения и стандарты безопасности для подобных аттракционов в городе», - резюмировал он.

Напомним, еще в 2021 году в Киевской городской прокуратуре пытались остановить работу указанного аттракциона. По мнению прокуроров, Киевский городской совет признал победителем инвестиционного конкурса компанию без опыта по реализации подобных проектов и опыта эксплуатации аттракционов подобного типа. Однако, решением Хозяйственного суда города Киева, которое позже оставило в силе постановление Северного апелляционного хозяйственного суда и Верховного суда, в удовлетворении иска было отказано.

Добавим

На днях еще один скандал с чиновниками Кличко смутил жителей столицы. В центре Киева снесли историческую усадьбу 19 века. Около тысячи человек в субботу собрались под Киевской городской государственной администрацией на акцию протеста.

Правоохранители открыли производство по статье «уничтожение имущества, на которое наложен арест». Кличко и министр культуры переводят вину друг на друга, впрочем факт остается неизменным - непутевое управление привело к уничтожению исторического памятника.

В контексте

В целом мэрия Виталия Кличко погрязла в коррупции и злоупотреблениях - более 140 должностных лиц столицы получили подозрения в рамках уголовных производств. Нарушения выявлены почти во всех сферах коммунального хозяйства. Однако мэрия Кличко не признает себя виновной в растрате средств налогоплательщиков. Несмотря на установлении факты коррупции и злоупотреблений чиновники остаются на своих местах и продолжают свою деятельность.