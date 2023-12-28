Стеллажи поедут к людям. EVA внедрит новую логистическую систему с роботами, которые смогут автоматически передвигать складские секции

В следующем году сеть EVA планирует инвестировать в развитие логистики от 1 до 1,3 млрд грн. Ассортимент сети EVA насчитывает 120 тысяч наименований продукции, в 2024-м планируется расширить его до 180 тысяч, сообщает пресс-служба EVA с ссылкой на директора департамента логистики Сергея Зинченко. Поэтому компания внедряет новые логистические проекты.

Один из них - автоматическое управление персоналом с помощью data science. "То есть система понимает, какие специалисты вышли на работу, какая у них производительность, и подбирает им оптимальные места работы на складе. Планируем внедрять ее на всех наших распределительных центрах", - говорит Зинченко.

EVA также планирует расширять и автоматизировать системы хранения товара. Зинченко говорит, что планируется внедрять две автоматизированные системы: AGV (Automated Guided Vehicle) и Automated Storage and Retrieval Systems - AS/RS.

AGV - это система с роботами роботами, которые смогут автоматически передвигать стеллажи. Они будут двигаться к человеку, а не наоборот. EVA хочет приобрести 20 таких роботов.

AS/RS, а именно планируется приобрести систему Mini-load, - это краны, которые автоматически собирают необходимые для выполнения заказа ящики с продукцией и передают их в зону обработки заказов.

Кроме этого, компания занимается модернизацией склада во Львове занимается модернизацией склада во Львове - начали строить еще одну очередь на 8 тысяч квадратных метров. Также EVA планирует построить в Одессе новый объект на несколько очередей - площадь первой составит 20 тысяч квадратных метров. "Земельный участок приобрели еще до начала полномасштабного российского вторжения и сейчас решили разморозить этот проект", - говорит Зинченко. И добавляет, что занимаются поиском земельного участка или складов под Киевом недалеко от действующего объекта в Броварах. Инвестиции в развитие логистического направления в следующем году составят от 1 до 1,3 млрд грн.