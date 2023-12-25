Малышей-основателей Киева переодели к Рождеству
Киев • УНН
Скульптуры легендарных основателей Киева одеты как ангелы на Рождество, а один из них символически одет как энергетик, чтобы почтить их труд.
Малышей-основателей Киева на Почтовой площади переодели к Рождеству. Скульптуры маленьких Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбедь к празднику нарядили в костюмы ангелов, а одного из них - в форму украинского энергетика. Фотографии с переодетыми малышами опубликовал в Фейсбуке автор скульптурной композиции Владимир Журавель, передает УНН.
Традиционно переодели малышей! Для меня это всегда символическое действие! Раньше они уже наряжались в военную форму, национальные костюмы, костюмы медиков... В этот раз - в ангелов, поскольку Рождество. Также одного из малышей я очень символично одел в форму украинского энергетика.
Потому что энергетики сегодня несут свет людям! А свет - это жизнь!
Детали
Художник с грустью отметил, что в канун Рождества в одном из прифронтовых регионов во время очередного обстрела тяжелые ранения получили пять энергетиков.
"Важно, чтобы все мы помнили о тяжелом труде людей, которые защищают и несут свет. И пожелать, чтобы было светло и тепло в каждом доме, в каждом сердце! Пожелать, чтобы этот свет распространился! В этот день, и вообще в течение нашей жизни, чтобы мы несли свет!", - подчеркнул художник.
Напомним
Ранее УНН писал, как ко Дню Независимости Украины малышей-основателей Киева нарядили в вышиванки. Ко Дню Национальной полиции Украины скульптуры одели в полицейскую форму.
Малышей-основателей Киева переодели к Рождеству
Скульптуры легендарных основателей Киева одеты как ангелы на Рождество, а один из них символически одет как энергетик, чтобы почтить их труд.
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